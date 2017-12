Bayer tenta manter a liderança O líder Bayer Leverkusen, com 53 pontos, enfrentará neste sábado o nono colocado, o Stuttgart, que tem 35, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto vem embalada pela vitória contra a Juventus (3 a 1) na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. A novidade do Bayer será o retorno do meia Michael Ballack, que não enfrentou a Juventus. Em compensação, o time não terá o zagueiro Nowotny, contundido, e o volante Ramelow, suspenso. Lúcio, Zé Roberto e o argentino Diego Placente estão confirmados pelo técnico Klaus Toeppmoeller. No Stuttgart, os destaques são os brasileiros Bordon e Adhemar e o português Fernando Vieira. Fora de casa, o Bayern de Munique quer continuar a sua recuperação na competição. Já é o terceiro colocado (50 pontos) e enfrenta o Kaiserslautern, que está na quarta colocação com 48 pontos, ao lado do Schalke 04. ?Nossa vantagem psicológica é importante. Queremos os três pontos?, declarou o técnico do Bayern, Ottmar Hitzfeld, que não poderá contar com o atacante Carsten Jancker, contundido. Como na partida do meio de semana, contra o Manchester, pela Liga dos Campeões, Hitzfeld deverá colocar em campo três atacantes: Paulo Sérgio, Pizarro e Santa Cruz. Élber deve ficar apenas no banco de reservas. No Kaiserslautern, o técnico Andreas Brehme não poderá contar com o meia brasileiro Lincoln. Mas terá o atacante Ratinho. Outros jogos deste sábado: Borussia Moenchengladbach x Nuremberg, Colonia x Hansa Rostock, Werder Bremen x Hertha Berlin, Hamburgo x Wolfsburgo e Energie Cottbus x St. Pauli. No domingo jogam Munique 1860 x Schalke 04 e Freiburg x Borussia Dortmund.