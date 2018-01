Bayer trata Lúcio com sanguessugas O departamento médico do Bayer Leverkusen está utilizando um tratamento de recuperação inusitado na lesão do pé esquerdo do zagueiro Lúcio: sanguessugas e pomada de requeijão. O jogador sofreu uma pancada no peito do pé na partida de sábado contra o Borussia Dortmund e corre o risco de ficar de fora no duelo contra o Barcelona, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. De acordo com o médico Dieter Trzolek, conhecido na Alemanha por sua práticas homeopáticas, as sanguessugas extraem o sangue pisado na região do hematoma e a pomada de requeijão reduz a inflamação no local. O técnico alemão Klaus Toppmoeller garante que o zagueiro está respondendo bem ao tratamento e deve entrar em campo para jogar os 90 minutos. ?Nosso médico é uma mago e tenho certeza de que teremos Lúcio amanhã em campo?, disse o treinador. O jogador foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a partida contra o Chile, no dia 7 de outubro, pelas eliminatórias do Mundial 2002 e deve se apresentar no dia 1º de outubro.