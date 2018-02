Bayer vence e dispara na liderança O Bayern de Munique derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste sábado e disparou ainda mais na diferença do Campeonato Alemão. A equipe tem agora 56 pontos, 13 a mais que Borússia Dortmund e Stuttgart, que ocupam a segunda colocação. O brasileiro Élber foi o principal destaque da equipe, ao marcar dois gols. O peruano Claudio Pizarro completou o marcador. Com os gols de hoje, Élber se consolida como o principal artilheiro da Bundesliga com 14 gols. O Borússia Dortmund deu vexame e perdeu em casa para o Moenchengladbach por 1 a 0. O Stuttgart, por sua vez, ficou no empate por 1 a 1 com o Hamburgo. Apesar disso, subiu para a vice-liderança. Outros brasileiros também foram bem na rodada. Marcelinho Paraíba (2) e Luizão, marcaram na goleada por 6 a 0 do Hertha Berlim sobre o 1860 Munique. O desempenho de Marcelinho foi elogiado e os incidentes da semana - quando foi advertido por sair à noite durante o período de concentração - parecem ter sido esquecidos. O atacante Aílton também marcou na vitória de 2 a 0 do Werder Bremen sobre o Bochum. A 24ª rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Kaiserslautern x Nuremberg e Hannover x Hansa Rostock. Veja todos os resultados deste sábado no Campeonato Alemão: Hertha Berlin 6 x 0 1860 Munich Stuttgart 1 x 1 Hamburgo Schalke 04 1 x 1 Arminia Bielefeld Wolfsburg 3 x 2 Energie Cottbus 2 Werder Bremen 2 x 0 Bochum. Bayern Munich 3 x 0 Bayer Leverkusen Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Borussia Dortmund