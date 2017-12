Bayer vence e embola disputa do Alemão O Bayer Leverkusen assumiu o terceiro lugar no Campeonato Alemão, nesta quarta-feira, ao derrotar o Stuttgart, no campo do adversário, por 3 a 2, em jogo válido pela 17ª rodada. O segundo turno, por causa do inverno, só será disputado a partir de 31 de janeiro. Com a vitória, o Bayer soma 35 pontos, se igualando a Bayern de Munique e Stuttgart. O Bayern tem 21 gols de saldo e fica com a vice-liderança, contra 17 de Bayer e Stuttgart. O Bayer supera o Stuttgart no número de gols marcados: 34 contra 24. O primeiro lugar é do Werder Bremen, que soma 39 pontos. Outros resultados desta quarta-feira: Hannover 2 x 2 Bochum, 1860 Munique 1 x 2 Borussia Moenchengladbach, Borussia Dortmund 1 x 1 Kaiserslautern e Shalke 04 1 x 1 Wolfsburgo.