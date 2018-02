Bayer vence e encosta nos líderes do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen venceu sem maiores dificuldades o Hansa Rostock por 3 a 0 e somou três pontos importantes na corrida pelo título do Campeonato Alemão, que ainda é dominado pelo Bayern de Munique. O Leverkusen fica na quarta posição com cinco pontos a menos que o líder. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Na partida deste domingo, o Bayern abriu o placar logo aos quatro minutos com Simon Rolfes. No segundo tempo Paul Freier ampliou o placar em cobrança de pênalti aos 10 minutos. O atacante Gekas fez o terceiro aos 27 minutos. Na outra partida deste domingo pelo Campeonato Alemão, o Nuremberg saiu provisoriamente da zona do rebaixamento após bater o Hertha Berlim por 2 a 1 com gols do grego Charisteas e do sérvio Misimovic. Já Lustenberger descontou para a equipe de Berlim.