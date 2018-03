Bayer vence e sai da zona de rebaixamento O Bayer Leverkusen manteve suas chances de permanecer na primeira divisão do futebol alemão, ao vencer, neste sábado, o Munique 1860, por 3 a 0, em jogo válido pela 33ª e penúltima rodada. Com este resultado, a equipe dos brasileiros Lúcio, Juan e França soma 37 pontos e está em 15º lugar. Energie Cottbus, com 29 pontos, e o Nuremberg, com 30, já estão rebaixados. A última vaga para o rebaixamento está entre Bielefeld (36), Leverkusen (37) e Borussia Moenchengladbach (39), que empatou com o Hannover por 2 a 2. O Bayern de Munique, campeão antecipado, derrotou o Stuttgart, por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Élber, artilheiro do campeonato, com 21 gols. Outros resultados da rodada deste sábado: Kaiserslautern 0 x 0 Borussia Dortmund, Werder Bremen 2 x 1 Schalke 04, Hansa Rostock 3 x 0 Bielefeld, Bochum 1 x 1 Hamburgo, Energie Cottbus 2 x 1 Nuremberg e Wolfsburgo 2 x 0 Hertha Berlim. CAMPEONATO ALEMÃO classificação calendário resultados