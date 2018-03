Bayer vence e se livra do rebaixamento Imaginava-se que o Bayer Leverkusen não fosse rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alemão, mas não que escapasse de modo tão dramático. Graças à vitória por 1 a 0 sobre o Nuremberg, fora de casa, neste sábado, na última rodada da competição, o time dos brasileiros Lúcio, Juan, Cris e França se salvou do descenso. Basturk fez o gol salvador do Bayer. Antes do jogo, o goleiro do Arminia Bielefeld, que lutava com o Leverkusen para não cair, declarou que o jogo deste sábado estava armado para que o Bayer vencesse, pois haveria uma série de interesses na manutenção do time de Leverkusen na primeira divisão. Nuremberg e Energie Cottbus já estavam rebaixados. Com a vitória do Bayer, o Arminia foi a terceira equipe rebaixada. Perdeu em casa para o Hannover, por 1 a 0. Agora, o centroavante França, que interessa a vários clubes brasileiros, tem mais chances de permanecer na Alemanha, já que continuará na primeira divisão. Em seu contrato, haveria uma cláusula que o deixaria livre para procurar outro clube em caso de rebaixamento. São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras são os maiores interessados. O campeão antecipado Bayern de Munique encerrou o campeonato perdendo por 1a 0 para o Schalke 04. O Stuttgart, que venceu o Wolfsburg por 2 a 0, terminou em segundo lugar. Demais resultados: Borussia Dortmund 1 x 1 Energie Cottbus; Borussia Moenchengladbach 4 x 1 Werder Bremen; Hamburgo 2 x 0 Hansa Rostock; Munique 1860 2 x 4 Bochum e Hertha Berlin 2 x 0 Kaiserslautern. Esta edição da Bundesliga foi recordista em público. Pela primeira vez em 40 anos a competição superou a marca de 10 milhões de espectadores. Após a última rodada, disputada neste sábado, foi atingida a marca de 10.162.458 torcedores para as 306 partidas. O time que mais levou torcedores ao estádio foi o Borussia Dortmund, com um total de 1.125.241, o que dá uma média de 66.190 pessoas por jogo. Em segundo lugar aparece o Schalke 04, com 996.285 torcedores e média de 58.605 por jogo. O Bayern de Munique ficou em terceiro lugar, com 893.773 torcedores - média de 58.605.