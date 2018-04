Bayer vira sobre o Chelsea no final e avança às oitavas

A outra vaga à próxima fase da competição será disputada por Chelsea e Valencia, que chegou aos mesmos 8 pontos dos ingleses ao humilhar o Genk, da Bélgica, por 7 a 0, no estádio Mestalla, em Valência. Assim, o Bayer Leverkusen já está classificado, pois na última rodada, no dia 6 de dezembro, Chelsea e Valencia se enfrentarão em Londres e, no caso de um tríplice empate, o clube alemão leva vantagem no confronto direto com os dois concorrentes.

O que não está garantido para a equipe da Alemanha é a liderança do grupo, que dará vantagem de jogar em casa na partida de volta das oitavas de final. Mas ela pode ser obtida com uma simples vitória sobre o lanterna Genk, já eliminado até de vaga na Liga Europa. O time da Bélgica, que será mandante no duelo, está com apenas dois pontos até agora.

Na BayArena, após um primeiro tempo equilibrado, o Chelsea começou melhor a segunda etapa e conseguiu abrir o placar, logo aos 3 minutos, em uma jogada de raça e sorte do centroavante Didier Drogba, que ganhou de dois zagueiros dentro da área e chutou forte e colocado no canto direito baixo do goleiro Leno. O Bayer Leverkusen, então em situação difícil na competição, foi ao ataque e empatou com Derdiyok, aos 28. Já aos 46, a virada alemã saiu com um gol de cabeça do zagueiro Friedrich.

Já na Espanha, o show de gols foi quase dividido entre os dois tempos da partida. Na primeira metade, o atacante brasileiro Jonas (ex-Grêmio) abriu o placar, aos 10 minutos, e viu o seu companheiro de ataque, Roberto Soldado (ex-Real Madrid), brilhar ao marcar os três seguintes - aos 13, aos 36 e aos 39 minutos. Na segunda metade, foram mais três gols espanhóis - Pablo Hernández, aos 23, Aritz Aduriz, aos 25, e Tino Costa, aos 36.