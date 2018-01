Bayern abre vantagem sobre o Schalke O Bayern de Munique abriu 3 pontos de vantagem sobre o Schalke 04, neste sábado, após a disputa da 28ª rodada do Campeonato Alemão. Os dois times estão travando um apertado duelo pelo título da temporada. Jogando em casa, neste sábado, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1. Já o Schalke foi até Stuttgart e perdeu por 3 a 0, com três gols do brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi. Outro brasileiro marcou nesta rodada do Campeonato Alemão. Foi Marcelinho Paraíba, que fez dois gols na vitória do Hertha Berlin sobre o Freiburg, por 3 a 1. Nas demais partidas deste sábado: Bayer Leverkusen 0 x 1 Borussia Dortmund, Bochum 1 x 0 Hannover, Mainz 0 x 2 Wolfsburg e Hamburgo 1 x 2 Werder Bremen. Neste domingo, duas partidas completam a rodada: Arminia Bielefeld x Kaiserslautern e Nuremberg x Hansa Rostock.