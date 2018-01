Bayern acerta contratação de Goretzka e meia chegará ao clube em julho

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que acertou a contratação do meia Leon Goretzka. O jogador, com passagens pela seleção da Alemanha, vai chegar ao clube gratuitamente na próxima temporada do futebol europeu, após o encerramento do seu contrato com o Schalke 04.

+ Ano começa com quatro ligas europeias praticamente decididas

+ Ribéry: 'Senti que me roubaram a Bola de Ouro de 2013 para darem a CR7'

Ao oficializar o acerto para se reforçar com Goretzka, de 22 anos, o Bayern explicou que o meia assinou um contrato por quatro temporadas, válido até 1º de julho de 2022. Já o Schalke explicou que o jovem, que chegou ao time em 2013, após passagem pelo Bochum, o informou nesta semana do seu desejo de se transferir ao gigante alemão depois do encerramento do seu vínculo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Goretzka marcou 19 gols e deu passes para mais 13 em 130 partidas pelo Schalke. Ele tem seis gols em 12 jogos pela seleção alemã, tendo sido convocado para a Copa das Confederações de 2017. "Nós pensamos que fizemos todo o possível nos últimos meses para convencer Leon a ficar. No final, não foi suficiente", afirmou o diretor esportivo do Schalke, Christian Heidel.

O time de Gelsenkirchen se empenhava há algum tempo para prorrogar o contrato de Goretzka, mas sabia sofrer com a concorrência com vários gigantes do futebol europeu, como o próprio Bayern, o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus e o Liverpool.

"Estamos muito felizes por Leon Goretzka, um jogador da seleção alemã com grande potencial, ter decidido pelo Bayern, apesar dos grandes concorrentes internacionais. Desta forma, está assegurado que Leon Goretzka permanecerá no Campeonato Alemão", disse o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Anteriormente, o Schalke expressou sua insatisfação com o Bayern por declarações públicas sobre o interesse em Goretzka, dadas pelo diretor esportivo Hasan Salihamidzic e pelo técnico Jupp Heynckes. "Nós não precisamos ouvir todo dia as pessoas do Bayern dizendo sobre quão bom são os nossos jogadores", disse Heidel.