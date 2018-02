Bayern ameaça disputar Liga Italiana O presidente do Bayern de Munique, Franz Beckenbauer, ameaçou abandonar o Campeonato Alemão e levar seu time para jogar o Italiano, caso o clube seja multado por um contrato secreto, descoberto recentemente, com o grupo Kirch. "Se o Bayern for multado, o Campeonato Alemão terá de se virar sem nós. Se isso acontecer, nos inscreveremos na Itália e jogaremos contra o Juventus e o Roma", avisou o dirigente. No polêmico contrato secreto, a Kirch, o grupo que detém os direitos de transmissão do Campeonato Alemão, se compromete a pagar 21,5 milhões de euros ao Bayern. Especula-se que a equipe de Munique estaria levando vantagem sobre as demais, já que o contrato com a TV é negociado coletivamente. Sobre a hipótese levantada por Beckenbauer, não é impossível a participação do Bayern no Campeonato Italiano, já que o regulamento não contém nenhum artigo que proíba a participação de uma equipe estrangeira na competição.