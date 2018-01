Bayern assume liderança isolada Com dois gols de Ballack, o Bayern de Munique venceu, neste sábado, o Nuremberg por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão, uma vez que o Bochum, que estava empatado em pontos com o Bayern, joga apenas neste domingo contra o Hansa Rostock. O brasileiro Marcelinho Paraíba fez um gol e deu a vitória ao Hertha Berlin (1 a 0) sobre o Arminia Bielefeld. Outro brasileiro, o atacante Ewerthon, também marcou, mas não impediu o empate de seu time, o Borussia Dortmund por 1 a 1 com o Schalke 04. Os outros resultados da rodada deste sábado foram: Bayer Leverkusen 1 x 3 Hanover, Energie Cottbus 0 x 1 Werder Bremen, Borussia Monchengladbach 1 x 1 Stuttgart e 1860 Munique 2 x 2 Wolfsburg. Neste domingo, jogam Hamburgo x Kaiserslautern e Bochum x Hansa Rostock.