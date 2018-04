Bayern atropela, Wolfsburg perde e fica 11 pontos atrás

O Bayern de Munique já faz as contas de quando vai comemorar oficialmente o título de campeão alemão. Neste sábado, pela 24.ª rodada, a equipe do técnico Pep Guardiola ganhou do Hannover por 3 a 1, fora de casa, e abriu 11 pontos na liderança do torneio. O Wolfsburg, vice-líder, tropeçou diante do Augsburg, por 1 a 0, também como visitante.

A vitória por 3 a 1 encerra a série de goleadas do Bayern (eram três seguidas), mas não a sequência de vitórias: já são cinco pelo Alemão. Já o Hannover perdeu sete das últimas 13 e só conseguiu um triunfo nesse período. Em 11.º lugar, com 27 pontos, já corre risco de rebaixamento.

Jogando em casa, o Hannover saiu na frente, com Kiyotake, que recebeu na meia-lua, enganou Dante com um drible de corpo e bateu cruzado, aos 25 minutos. Xabi Alonso empatou quatro minutos depois, em cobrança ensaiadíssima de falta. Alaba e Müller passaram pela bola, chamando atenção da barreira, que se abriu. O espanhol bateu rasteiro, no meio de todo mundo. No segundo tempo, Müller virou de pênalti e fez também o terceiro, num cabeceio certeiro após passe/cruzamento de Ribéry.

Enquanto isso, o Wolfsburg jogou em Augsburgo e perdeu de 1 a 0 do time da casa, o Augsburg. Kohr marcou, logo após Werner perder pênalti. O time dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo estacionou nos 50 pontos, contra 61 do Bayern.

O Schalke 04 assumiu o quarto lugar ao fazer 3 a 1 no Hoffenheim, fora de casa, com dois gols de Volland Meyer e um de Fuchs. Volland descontou. O time de Gelsenkirchen tem 38 pontos, assim como o Augsburg.

Outro gigante a jogar na rodada, o Borussia Dortmund tropeçou. Depois de quatro vitórias seguidas e de afastar o risco de rebaixamento, o time amarelo ficou no 0 a 0 com o Hamburgo, fora de casa. Com 28 pontos e em 10.º, está melhor que o rival, que é o 15.º, com 24.Brigando pela Liga Europa, o Werder Bremen ganhou do Freiburg, fora de casa, por 1 a 0, chegando aos mesmos 33 pontos que o Hoffenhein. O Freiburg continua na zona de degola, em penúltimo.