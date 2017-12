Bayern aumenta vantagem na liderança O Bayern de Munique venceu o Maguncia por 4 a 2, neste sábado, e disparou na liderança do Campeonato Alemão, com 32 pontos, cinco a mais que o Schalke que neste domingo pega o Bielefeld. O Hertha Berlim derrotou o Wolfsburg por 3 a 2, com três gols do brasileiro Marcelinho Paraíba, e impediu a equipe de encostar no líder. Nos demais jogos da 15ª rodada, o Kaiserslautern bateu o Freiburg por 3 a 0, o Bochum venceu o Nuremberg por 3 a 1, o Hamburgo superou o Borussia Moenchengladbach por 3 a 1, o Bayer Leverkusen ganhou do Hansa Rostock por 2 a 0 e o Werder Bremen passou pelo Borussia Dortmund por 2 a 0. Hannover x Sttutgart acontece neste domingo.