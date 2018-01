Bayern aumenta vantagem no Alemão A trajetória do Bayern Munique rumo a mais um título do Campeonato Alemão parece inabalável. Neste sábado, com gols de Lizarazu e Elber, o líder da competição derrotou o Nurenberg por 2 a 0 e somou 50 pontos na classificação geral. Com o empate do Borussia Dortmund diante do Schalke 04, por 2 a 2, a diferença do primeiro para o segundo colocado na competição aumentou para dez pontos. Nos demais jogos da rodada, o Energie Cottbus venceu o Werder Bremen por 1 a 0, o Wolfsburg empatou com o Munich 1860 por 1 a 1, o Kaiserslautern bateu o Hamburgo por 2 a 0, o Hansa Rostock empatou com o Bochum por 1 a 1 enquanto o Bayer Leverkusen surpreendeu o Hannover e garantiu a vitória por 2 a 1. Neste domingo, Hertha Berlim x Bielefeld e Stuttgart x Borussia Moenchengladbach completam a rodada.