Bayern bate Colônia e segue na liderança O Bayern continua soberano no Campeonato Alemão. Neste sábado, venceu o Colônia, de virada, por 2 a 1, gols do zagueiro brasileiro Lúcio e do meio campo Ballack. Scherz abriu o marcador. Com o triunfo, o líder chegou aos 28 pontos, dois à frente de Werder Bremen, que hoje goleou o Eintracht por 4 a 1. Demais resultados: Kaiserslautern 2 x 2 Bayer Leverkusen; Dortmund 2 x 1 Moenchengladbach; Hamburg0 1 x 0 Schalke; Duisburg 1 x 0 Wolfsburg e Stuttgart 3 x 3 Hertha.