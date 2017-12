Bayern bate lanterna Colônia e abre 9 pontos de vantagem na ponta do Alemão

Após um início titubeante, o que provocou até uma mudança de técnico, o Bayern de Munique não para de abrir vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Nesta quarta-feira, em partida válida pela 16ª rodada, o time superou o Colônia por 1 a 0, com gol do polonês Lewandowski.

+ TEMPO REAL - Bayern de Munique 1 x 0 Colônia

+ City goleia o lanterna Swansea e chega à 15ª vitória seguida no Inglês

O triunfo levou o Bayern aos 38 pontos, com nove de vantagem para o Schalke 04, o novo vice-líder da competição, com 29, após triunfar nesta rodada e ultrapassar o RB Leipzig, que caiu para a terceira posição, com 28, após só empatar na terça-feira. Já Lewandowski chegou aos 15 gols, na artilharia da competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Colônia é o lanterna do Alemão com apenas três pontos e nenhuma vitória, perdeu recentemente o seu técnico - Peter Stöger - para o Borussia Dortmund, mas o Bayern encontrou dificuldades diante a retranca armada pelo adversário e também pela boa atuação do goleiro Timo Horn.

Após muita pressão, o time bávaro conseguiu marcar aos 14 minutos, com Lewandowski, que foi acionado na grande área por Thomas Müller e finalizou às redes, colocando o Bayern em vantagem. Depois, a equipe ainda acertou o travessão, não correu riscos e garantiu mais uma vitória no torneio nacional.

O Schalke saltou para o segundo lugar no Alemão ao derrotar o Augsburg (nono, com 23 pontos) por 3 a 2, em Gelsenkirchen. Franco Di Santo, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Guido Burgstaller, aos dois da etapa final, abriram 2 a 0 para o time, que foi vazado pelo brasileiro Caiuby aos 19. Michael Gregoritsch, de pênalti, igualou o placar aos 34, mas Daniel Caligiuri, também de pênalti, assegurou o triunfo do Schalke.

O Bayer Leverkusen contou com um gol de Lucas Alario logo aos 11 minutos do primeiro tempo para superar o Werder Bremen por 1 a 0, em casa. O time de Leverkusen está na quarta posição com 27 pontos, enquanto o Bremen é o vice-lanterna, com 14.

Em quinto lugar com 26 pontos, o Hoffenheim superou nesta quarta-feira o Stuttgart (14º, com 17) por 1 a 0, em casa, com gol de Mark Uth, aos 36 minutos do segundo tempo.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Hertha Berlin (11º com 21 pontos) bateu o Hannover (10º com 22) por 3 a 1, em casa. Salomon Kalou marcou duas vezes para o time berlinense, que também contou com um gol de Jordan Torunarigha no seu triunfo. Ihlas Bebou diminuiu para o Hannover.