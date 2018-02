Bayern bate o Mainz, vence a oitava seguida no Alemão e segue tranquilo na ponta

O Bayern de Munique segue nadando de braçadas no Campeonato Alemão. Neste sábado, até levou um susto no segundo tempo, mas voltou a vencer ao fazer 2 a 0 sobre o Mainz, mesmo fora de casa, pela 21.ª rodada. Foi o oitavo triunfo seguido na competição da equipe, que caminha para a sexta conquista consecutiva.

O resultado deste sábado levou o Bayern a 53 pontos, 18 à frente do Bayer Leverkusen, que também venceu e assumiu a vice-liderança provisória. Na terça, a equipe bávara volta as atenções para a Copa da Alemanha, pela qual encara o Paderborn, fora de casa. Já o Mainz parou nos 20 pontos, em 16.º, lutando contra o rebaixamento. Também pela Copa da Alemanha, visita o Eintracht Frankfurt na quarta.

Apesar do resultado, o Bayern encontrou muitas dificuldades neste sábado para furar o bloqueio do Mainz, que chegou a assustar aos 19 minutos, com Maxim. A primeira chegada bávara aconteceu somente aos 32, e foi fatal. A defesa adversária afastou escanteio cobrado pela esquerda, mas Ribéry foi esperto para emendar de primeira, no canto esquerdo do goleiro.

O gol embalou o time visitante, que perdeu boa chance aos 43, quando Thomas Müller foi lançado por Sandro Wagner e parou no goleiro Zentner. Mas, no minuto seguinte, James Rodríguez fez o segundo. A defesa do Mainz bobeou, o colombiano recebeu bom lançamento de Tolisso e teve tempo de dominar antes de fuzilar para a rede.

O segundo tempo foi bem mais aberto. O Mainz foi para cima e deu espaço para o Bayern atacar. Antes dos primeiros cinco minutos, Sandro Wagner e Tolisso perderem boas chances. A resposta dos anfitriões veio aos sete, com Donati, que jogou rente à trave de Ulreich.

Aos poucos, o Mainz foi tomando o campo de ataque e encurralando o Bayern. Aos 16, Diallo finalizou e Hummels salvou em cima da linha. Aos 28, Quaison arriscou e jogou com muito perigo. Mas o dia não era do time da casa, o Bayern soube se fechar e garantiu os três pontos.

O Bayern ainda pôde comemorar a surpreendente derrota do Schalke 04. O time de Gelsenkirchen, que entrou na rodada como vice-líder, recebeu o Werder Bremen e caiu por 2 a 1, de virada. O resultado o fez estacionar nos 34 pontos, agora na quarta colocação, enquanto o Werder subiu para 20 e deixou a zona de rebaixamento.

Resultado bom também para o Bayer Leverkusen, que assumiu a vice-liderança provisória mesmo ficando apenas no empate sem gols diante do Freiburg, fora de casa. Os donos da casa foram a 25 pontos, na 12.ª posição.

Nas outras partidas do dia já encerradas pelo Alemão, dois empates em 1 a 1. Hertha e Hoffenheim ficaram na igualdade, em Berlim, assim como Wolfsburg e Stuttgart.