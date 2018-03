Bayern bate Wolfsburg e vai às quartas na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha nesta terça-feira com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Wolfsburg, em casa. A equipe bávara dominou boa parte do confronto e marcou com Douglas Costa, mas viu o adversário ameaçar nos minutos finais e só se classificou graças às boas defesas do goleiro Neuer.

Apesar da classificação, o Bayern mais uma vez ficou longe de ser brilhante. Mesmo com a liderança no Campeonato Alemão e as boas campanhas na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha, a torcida e a imprensa local colocaram em dúvida o trabalho de Carlo Ancelotti por conta do nível de atuação da equipe.

Agora, o time da Baviera volta novamente as atenções para o Campeonato Alemão, pelo qual duela com o Ingolstadt neste sábado, fora de casa. Pela mesma competição, o Wolfsburg recebe o Hoffenheim no dia seguinte.

Empurrado pela torcida, o Bayern começou em cima nesta terça e levou perigo aos quatro minutos, quando Hummels aproveitou cruzamento e finalizou para fora. A pressão seguiu e aí, apareceu o goleiro Casteels. Aos nove, ele buscou finalização de Robben no canto esquerdo. Dois minutos depois, foi a vez de Thiago Alcântara tentar e parar no arqueiro do Wolfsburg.

De tanto tentar, o Bayern finalmente abriu o placar aos 17, em lance totalmente brasileiro. Douglas Costa recebeu na intermediária, limpou e arriscou de longe. A bola saiu sem muita força, mas desviou no volante Luiz Gustavo e tirou Casteels da jogada.

O gol diminuiu o ritmo do Bayern, que só levou perigo de novo no primeiro tempo em jogadas aéreas, com Hummels e Vidal, mas ambos erraram o alvo. Na volta do intervalo, a equipe da casa voltou a se lançar ao ataque e assustou em três oportunidades seguidas. Thiago Alcântara, de cabeça, e Alaba, de fora da área, mandaram rente à trave. Já Douglas Costa tentou de novo em finalização de longe e exigiu outra grande defesa de Casteels.

O Bayern, então, passou a administrar a vantagem no campo de ataque. Sem dar chances ao adversário, tocava pacientemente e arriscava alguns lances mais agudos, como aos 30, quando Vidal recebeu na entrada da área e encheu o pé, mas jogou para fora.

Se perdeu a oportunidade de matar o jogo, o time bávaro deu a chance para o Wolfsburg reagir. E o empate só não veio porque Neuer estava em dia inspirado. Aos 37, Malli ganhou da defesa pela direita e finalizou cruzado, exigindo grande defesa do alemão. No lance seguinte, foi a vez de Mario Gómez parar no goleiro.

O Wolfsburg era todo ataque e ainda perderia uma chance derradeira de levar a partida para a prorrogação. Aos 40, Malli recebeu e finalizou travado. A sobra ficou com Didavi, que encheu o pé da entrada da área, mas Neuer mais uma vez garantiu o resultado.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, na estreia do brasileiro Walace, contratado junto ao Grêmio, o Hamburgo fez 2 a 0 sobre o Colônia, em casa, e também avançou às quartas de final. O ex-gremista foi escalado como titular, assim como Douglas Santos, ex-Atlético-MG, outro campeão olímpico com a seleção.

Pelo mesmo placar, o Borussia Mönchengladbach visitou o Greuther Furth e garantiu a classificação. Já o duelo mais inesperado das oitavas de final da Copa da Alemanha reuniu Arminia Bielefeld, da segunda divisão, e Astoria Walldorf, que joga a quarta divisão. Após empate em 1 a 1, o Arminia Bielefeld avançou nos pênaltis.