Bayern chega a Munique com comemoração discreta

MUNIQUE - Após vencer o Borussia Dortmundo por 2 a 1 e conquistar a Copa dos Campeões em Londres, o Bayern de Munique teve uma volta discreta para a capital da Baviera. Com uma bandeira vermelha e branca do clube pendurada na janela do cockpit do avião que trouxe a equipe, o técnico Jupp Heynckes e o capitão Philipp Lahm desembarcaram com a taça na mão e foram recebidos por alguns funcionários do aeroporto.

Não houve festa nem desfile pelas ruas da cidade. O clube quer manter a concentração para conquistar a Copa da Alemanha contra o Stuttgart no dia 1ª de junho e terminar a termporada com a tríplice coroa (já que além da taça europeia é também o atual dententor do troféu do Campeonato Alemão) e terminar a temporada tendo conquistado todos os torneios que disputou.