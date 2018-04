Bayern chega à sexta semi nas últimas sete disputadas e evita escolher adversário

O Bayern de Munique alcançou nesta quarta-feira a sexta semifinal de Liga dos Campeões nas últimas sete edições disputadas ao empatar sem gols com o Sevilla, em casa. Agora, o time alemão aguarda o sorteio na sexta-feira para saber se enfrentará Liverpool, Roma ou Real Madrid, as três outras equipes que também avançaram.

O capitão da equipe, Thomas Müller, evitou escolher uma equipe. "Não tem time que a gente prefira enfrentar", comentou. "Chegamos até aqui por conta própria e pretendemos seguir adiante dessa maneira", prosseguiu.

O time alemão garantiu a vaga graças à vitória por 2 a 1 na casa do adversário no jogo de ida. Na opinião de Müller, o Bayern soube administrar a vantagem sem sofrer grandes perigos. "Tivemos bastante consciência da situação. Nossa meta era atacar, mas sabíamos que precisávamos nos defender em bloco", afirmou.

O meia-atacante Robben, ao comentar sobre as semifinais, falou em manter os pés no chão. "Estamos a um passo da final. Mas sabemos que não será nada fácil. Cada vez vai ficando mais complicado", opinou.

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, obviamente lamentou a eliminação, mas destacou a força de sua equipe, que jogou de igual para igual com o Bayern na casa do adversário. "Fizemos uma boa partida, jogamos com equilíbrio e criamos chances de gol", disse.

"Faltou um gol no primeiro tempo que poderia ter mudado a história da partida. Se a bola do Sarabia entra, por exemplo, teria nos dado mais força", comentou sobre o chute que passou rente ao ângulo do goleiro adversário. "Faltou um pouco de sorte mas temos que aceitar", complementou.