Bayern chega na véspera para decisão A equipe alemã do Bayern de Munique desembarcou apenas nesta segunda-feira em Tóquio, onde amanhã enfrenta o Boca Juniors, na final da Copa Toyota - que opõe os campeões da Europa e América do Sul. Os alemães tentaram minimizar eventuais problemas provocados pelo pouco tempo de preparação para a partida e os efeitos do fuso horário, de 12 horas de diferença. "É lógico que seria muito melhor se a gente tivesse uma semana de preparação, mas isso não foi possível por causa do calendário apertado. Mas meu jogadores são jovens e logo se recuperarão do cansaço da viagem?, afirmou o técnico Ottmar Hitzfeld. O Boca está em Tóquio desde a quarta-feira passada.