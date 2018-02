Bayern comemora redução da pena do meia Van Bommel O Bayern de Munique ficou aliviado nesta quarta-feira com a redução da pena do meia holandês Mark Van Bommel que perderá apenas a partida de ida contra o Milan e estará à disposição do treinador Ottmar Hitzfeld para a de volta, em casa, na Allianz Arena. "É um alívio para nós e uma maravilhosa motivação para o duelo contra o Milan", disse Hitzfeld, após saber da decisão do Comitê de Disciplina da Uefa. O próprio Van Bommel também se mostrou aliviado. "Não esperava outra coisa, mas tenho que admitir que durante uma semana estava com receio", disse o jogador. A Uefa, após a expulsão de Van Bommel por acúmulo de cartões amarelos na partida de volta contra o Real Madrid, havia inicialmente punido o holandês por duas rodadas. A suspensão normal seria de uma partida, mas a Uefa decidiu aumentar a punição porque o jogador estava em uma espécie de ´liberdade condicional´ após o incidente no jogo de ida contra o Real Madrid. Na ocasião, o meia comemorou o segundo gol do Bayern dando uma ´banana´ para a torcida em frente à tribuna do Santiago Bernabéu. O gesto custou a Van Bommel uma multa e uma punição simbólica de uma partida que, no entanto, só seria aplicada caso o holandês fosse reincidente em condutas parecidas. Após a expulsão na partida de volta e a suspensão anunciada pela Uefa - de uma partida pela expulsão propriamente dita e outra por reincidência - o Bayern apresentou um recurso alegando que o ocorrido em Munique não tinha relação com a atitude do jogador em Madri. O Bayern terá de esperar também a solução do caso do goleiro Oliver Kahn e do zagueiro Lúcio que teriam "violado as regras elementares do bom comportamento" durante o controle de doping após o jogo de volta contra o Real. Os casos de Kahn e Lúcio serão estudados pela Uefa nesta quinta.