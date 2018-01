Bayern confia em Élber para ser o 1º Artilheiro do Campeonato Alemão, com 7 gols, e da Liga dos Campeões da Europa, com 6, o atacante brasileiro Élber é o grande trunfo do Bayern de Munique para tentar uma vitória neste sábado, às 11h30 (de Brasília), em casa, contra o líder Kaiserslautern, e assumir a liderança do Campeonato Alemão. O confronto é válido pela 10ª rodada. Segundo colocado com 22 pontos, dois a menos que o Kaiserslautern, o Bayern poderá assumir a liderança pela primeira vez nesta temporada. O time vem embalado pelos bons resultados no Campeonato Alemão (seis vitórias consecutivas) e na Liga dos Campeões (goleada sobre o Spartak Moscou por 5 a 1 na quarta-feira). "O jogo de amanhã veio na hora certa. É o momento ideal para mostrarmos a nosso força", declarou o lateral-esquerdo francês Lizarazu. O atacante peruano Pizarro, que conquistou definitivamente o seu espaço no time, é mais uma boa arma do técnico Ottmar Hitzfeld para o jogo deste sábado. No Kaiserslautern, o destaque é o meia Lincoln, ex-Atlético-MG. Outros jogos da rodada: Hertha Berlin x Werder Bremen; Nuremberg x Borussia Moenchengladbach; St. Pauli x Energie Cottbus; Bayer Leverkusen x Stuttgart; Hansa Rostock x Colonia; Schalke 04 x Munique 1860. No domingo, haverá mais duas partidas: Wolfsburg x Hamburgo; Borussia Dortmund x Freiburg.