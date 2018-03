Bayern conquista a Liga dos Campeões O Bayern de Munique voltou a comemorar um título europeu, depois de 25 anos de espera. A equipe alemã conquistou nesta quarta-feira a Liga dos Campeões ao derrotar o Valencia por 5 a 4 nos pênaltis, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. A partida terminou com empate de 1 a 1 no tempo normal, resultado que se manteve na prorrogação. No fim do ano, o time dos brasileiros Élber e Paulo Sérgio decide o Mundial de Clubes, no Japão, com o vencedor da Copa Libertadores da América. Os dois finalistas tentavam superar traumas recentes. O Bayern havia perdido o título de 99 na prorrogação (2 a 1 para o Manchester, de virada) e o Valencia foi batido pelo Real Madrid no ano passado (3 a 0). Os espanhóis tiveram a primeira alegria no campo italiano. Logo aos 2 minutos ficaram em vantagem, com o gol de pênalti marcado por Mendieta. Três minutos depois, os espanhóis levaram um susto, quando o árbitro holandês Dick Jol marcou pênalti para a equipe de Munique. Scholl cobrou, mas o goleiro Cañizares defendeu. Os alemães tiveram outro pênalti a seu favor só aos 5 minutos do segundo tempo. Dessa vez, quem se encarregou de bater foi o meia Effenberg, que não desperdiçou a chance e empatou. As duas equipes passaram a ser mais cautelosas, a partir daquele momento, e se arriscaram pouco a ir ao ataque. A prorrogação foi inevitável. O Bayern, então, jogou melhor, criou algumas oportunidades e tentou definir na "morte súbita". A defesa do Valencia, porém, barrou todas as conclusões. A definição ficou para os pênaltis. Paulo Sérgio, que havia entrado na prorrogação, foi o primeiro a cobrar e chutou alto, para fora. O sueco Andersson também errou. Em compensação, Salihamidzic, Zickler e Effenberg marcaram para o Bayern. Para o Valencia, falharam Zahovic e Carboni, enquanto Mendieta, Carew e Baraja marcaram. Nas cobranças alternadas, Lizarazu e Linke fizeram para os alemães; o argentino Kily Gonzalez cumpriu sua obrigação para os espanhóis, mas Pellegrino errou e com isso deu o quarto título ao Bayern Munique (tricampeão em 74, 75 e 76). A equipe alemã havia ficado em segundo lugar em 82 (Aston Villa) e 87 (Porto), além de 99. Com o título desta quarta-feira, o Bayern se iguala a Liverpool e Ajax em número de conquistas da Liga, mas fica atrás ainda de Milan (5) e de Real Madrid (8). Por países, a liderança é dividida por Espanha, Inglaterra e Itália, todos com 9. Alemanha e Holanda têm 6.