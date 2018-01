Bayern conquista o título alemão O Bayern de Munique conquistou antecipadamente o título do Campeonato Alemão, ao golear o Kaiserslautern por 4 a 0, fora de casa, neste sábado. O time dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto ainda foi beneficiado pelo empate do Schalke 04 com o Bayer Leverkusen, por 3 a 3. Com os resultados deste sábado, o Bayern chegou aos 68 pontos, contra 57 do Schalke - como faltam apenas 3 rodadas para o final do campeonato, não há mais como reverter essa diferença. Assim, o time de Munique conquista o 19º título alemão de sua história. No jogo deste sábado, o Bayern passou fácil pelo Kaiserslautern, com três gols do holandês Makaay e outro do alemão Ballack. Por isso mesmo, a expectativa ficou mesmo para o jogo do Schalke, que já poderia definir o título do time de Munique. Atuando em casa, o Schalke chegou a abrir 3 a 1, com dois gols do brasileiro Lincoln - Sand fez o outro. Mas o Bayer Leverkusen empatou no segundo tempo, através de Freier, Berbatov e Voronin, e deu o título antecipado ao Bayern de Munique. Em outras partidas deste sábado, Freiburg 2 x 2 Borussia Dortmund, Werder Bremen 3 x 0 Bielefeld, Hansa Rostock 2 x 1 Hertha Berlin, Borussia Moenchengladbach 2 x 0 Stuttgart e Bochum 2 x 6 Mainz. Neste domingo, dois jogos completam a 31ª rodada do Campeonato Alemão: Hanover x Nuremberg e Wolfsburg x Hamburgo.