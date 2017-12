Bayern contrata Klose, artilheiro da Copa de 2006

O atacante alemão Miroslav Klose, artilheiro da Copa do Mundo de 2006, é o novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada, anunciou nesta terça-feira o Werder Bremen, atual clube do jogador. O gerente de futebol do Bremen, Klaus Allofs, comunicou nesta terça a transferência de Klose, encerrando a complicada negociação entre os dois clubes pelo jogador. Klose, cujo contrato com o Werder Bremen terminaria em 2008, se junta ao italiano Luca Toni e ao francês Franck Ribery como os novos reforços para o ataque do Bayern. O jogador defenderá o Bayern por quatro temporadas, e começa a treinar com o elenco na sexta-feira. "Sabemos que perdemos um jogador importante, mas seu desejo de sair, aliado à nova oferta do Bayern, decidiu a situação", disse Allofs. Segundo a edição online do jornal esportivo Kicker, o Bayern de Munique aumentou sua oferta inicial para 12 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), podendo chegar a 15 milhões (cerca de R$ 38 milhões), de acordo com as atuações do jogador.