Bayern de Munique anuncia contratação de Robben

Robben chega ao Bayern de Munique para reforçar o setor ofensivo da equipe, que teve um início ruim no Campeonato Alemão. Nas três primeiras rodadas, o time empatou duas partidas e foi derrotado em outro confronto. A saída do holandês do Real Madrid era especulada desde as contratações de Kaká, Cristiano Ronaldo e Karim Benezema.

Antes do Bayern, Robben defendeu o PSV Eindhoven (2002 até 2004), o Chelsea (2004 até 2007), além do Real Madrid. No time alemão, o atacante holandês vai se encontrar com outros compatriotas, já que a equipe é dirigida por Louis Van Gaaal e Mark Van Bommel, seu companheiro no PSV, é o capitão.