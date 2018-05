Bayern de Munique anuncia renovação de contrato com Robben e Rafinha até 2019

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira a renovação dos contratos do meia Robben e do lateral-direito Rafinha por mais uma temporada. O presidente do clube Karl-Heinz Rummenigge e o diretor Hasan Salihamidzic informaram que o novo acerto com os dois atletas tem validade até o final de junho de 2019.

"Estamos muito satisfeitos por ter acertado a extensão com esses jogadores de grande nível técnico", disse Hasan. "Robben e Rafinha são muito importantes de acordo com nosso planejamento para a próxima temporada", prosseguiu.

Robben tem 34 anos e está no Bayern de Munique desde 2009, contratado junto ao Real Madrid. No total, tem sete títulos do Campeonato Alemão, quatro Copas da Alemanha e ainda marcou o gol do título sobre o Borussia Dortmund na conquista da Liga dos Campeões da temporada 2012/2013.

O brasileiro Rafinha está com 32 anos e também esteve nessa conquista do torneio europeu. Ele chegou ao time alemão em 2011 e de lá para cá levantou seis taças do Campeonato Alemão e três Copas da Alemanha.

Com a lesão de Daniel Alves e a dúvida sobre a recuperação a tempo do lateral do Paris Saint-Germain para a Copa do Mundo, Rafinha surge como um dos possíveis nomes na lista de Tite, que será anunciada na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília).

Na segunda-feira, o Bayern já havia anunciado a renovação de contrato de outro veterano da equipe, o atacante Ribery, de 35 anos, e que defende a equipe alemã desde 2011. O jogador francês também acertou novo vínculo até junho de 2019.