Bayern de Munique arrasa o Borussia O Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund por 5 a 0, neste sábado, e se isolou na liderança do Campeonato Alemão. Mas, com 44 pontos, pode ser alcançado pelo Schalke 04, que joga só domingo, contra o Borussia Moenchengladbach. O destaque da vitória do Bayern foi o atacante holandês Roy Makaay, que marcou 3 gols - Salihamidzic e Pizarro fizeram os outros. Quem também ganhou e segue na briga pelo título, com 40 pontos, é o Werder Bremen - fez 4 a 1, fora de casa, sobre o Hanover. Nos outros jogos do dia: Bochum 3 x 1 Freiburg, Hamburgo 2 x 1 Kaiserslautern, Mainz 0 x 0 Bielefeld, Nuremberg 2 x 4 Bayer Leverkusen e Wolfsburg 4 x 0 Hansa Rostock. Neste domingo, além do jogo do Schalke 04, Stuttgart x Hertha Berlim completa a 22ª rodada do Campeonato Alemão.