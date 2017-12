Bayern de Munique assina com atacante Sandro Wagner até 2020

O Bayern de Munique se antecipou aos rivais e anunciou a contratação do atacante Sandro Wagner, do Hoffenheim. O contrato terá validade até 2020 e os valores da transferência não foram revelados. Opção recorrente na lista de convocados do técnico Joachim Löw, o veterano de 30 anos chega para ser reserva imediato de Robert Lewandowski.

Com sete jogos pela seleção principal e cinco gols marcados, Wagner foi formado nas categorias de base do próprio clube bávaro, mas fez apenas jogos pela equipe B. Depois rodou por Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlim, Darmstadt 98 até parar no Hoffenheim.

"Estou realmente contente. Uma longa jornada chega ao fim. O Bayern é um dos melhores clubes alemães e um dos melhores do Mundo. Quando a oferta chegou, não tive que pensar duas vezes", disse o atacante ao site oficial de seu novo clube.

O Bayern de Munique lidera o campeonato alemão com 41 pontos, onze a mais que o vice-líder Borussia Dortmund. Os comandados de Jupp Heynckes também estão vivos na Copa da Alemanha e enfrentam o Besiktas nas oitavas de final da Liga dos Campeões.