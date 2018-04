Bayern de Munique bate Stuttgart com golaço de Thiago Alcântara

STuTTGART - O Bayern de Munique entrou em campo em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão, adiado por conta da disputa do Mundial de Clubes. Líder da competição, o time bávaro aproveitou que nenhum outro concorrente ao título atuava nesta quarta-feira e ampliou ainda mais a vantagem na ponta da tabela com a vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart, fora de casa, com direito a golaço de Thiago Alcântara.

Com a vitória, o Bayern chegou a 50 pontos, contra 37 do Bayer Leverkusen, segundo colocado. Agora, voltará a campo no domingo, pela 19.ª rodada, para pegar o Eintracht Frankfurt, em casa. Já o Stuttgart é apenas o 12.º colocado, com 19 pontos, e pegará justamente o Bayer Leverkusen no sábado.

Apesar do triunfo bávaro, quem começou melhor foi o Stuttgart, que abriu o placar no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Ibisevic aproveitou confusão na área e erro da arbitragem, que não viu impedimento de Abdellaoue, para tocar na saída de Neuer e marcar.

O gol acordou o Bayern, que foi para cima, mas parava nas defesas do goleiro Ulreich. Isso até os 31 minutos da etapa final, quando Pizarro empatou. Após cobrança de falta da esquerda, o veterano peruano, de 35 anos, subiu mais que a defesa e desviou para a rede.

Quando parecia que o empate estava selado, Thiago Alcântara fez uma pintura para, aí sim, definir o placar. Nos acréscimos, Rafinha recebeu pela direita e cruzou para a área. O meia brasileiro naturalizado espanhol emendou de voleio, de primeira, para marcar seu primeiro gol em jogos do Alemão e confirmar a virada.