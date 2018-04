Bayern de Munique cede e libera Dante e Luiz Gustavo para seleção

RIO - O zagueiro Dante e o volante Luiz Gustavo serão liberados ainda nesta quinta-feira para se apresentarem à seleção brasileira. A decisão foi tomada pelo diretor-executivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, depois de não ter conseguido convencer a CBF a permitir que os dois jogadores ficassem no clube para disputar a final da Copa da Alemanha, contra o Stuttgart, no próximo sábado.

Ainda não está definida dia e hora de apresentação de Dante e Luiz Gustavo, mas eles se apresentarão a Luiz Felipe Scolari no Rio no máximo até esta sexta-feira.

O estatuto da Fifa determina que jogador convocado por uma seleção para competições oficiais da entidade deve se apresentar 14 dias antes do início efetivo da disputa. No caso da Copa das Confederações, marcada para acontecer entre 15 e 30 junho, esse prazo termina às 16 horas de sábado. Depois disso, o atleta perde a condição legal de jogo por seu time.

Para que pudessem jogar a decisão pelo Bayern, Dante e Luiz Gustavo teriam de contar com uma permissão oficial da CBF - enviada à Fifa por escrito. Como a entidade se negou a fazer isso, ao contrário, trocou várias correspondências com o clube alemão e sempre manteve a posição de exigir a presença dos jogadores, o campeão europeu não teve alternativa senão liberar os atletas.

A CBF contou até mesmo com o apoio explícito da Fifa, que enviou correspondência ao Bayern de Munique reiterando a obrigatoriedade de liberar os jogadores.