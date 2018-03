Bayern de Munique conquista 21o título alemão O Bayern de Munique empatou em 0 x 0 com o Wolfsburg, neste domingo, e conquistou seu 21o título do Campeonato Alemão, garantindo a dobradinha nacional pela terceira vez em quatro temporadas, por ter conquistado também a Copa da Alemanha. Com o empate, o Bayern ampliou sua vantagem para dez pontos sobre seu rival mais próximo, o Werder Bremen, com apenas três jogos restando para o final da competição. O 20o título do Bayern desde que foi fundada a Bundesliga, em 1963, como é conhecido hoje o Campeonato Alemão, acontece após a conquista da Copa da Alemanha diante do Borussia Dortmund, no mês passado. O único título nacional anterior à Bundesliga aconteceu em 1932. O Bayern jogou mal contra o Wolfsburg, que perdeu a chance de adiar a decisão do título quando o brasileiro Grafite desperdiçou um gol no último minuto de partida. Com 31 partidas disputadas, o Bayern lidera com 67 pontos, seguido pelo Werder com 57, após sua vitória por 2 x 0 sobre o Energie Cottbus, no sábado. O Schalke 04 está dois pontos atrás em terceiro, ocupando a última vaga para a Liga dos Campeões, após o empate em 1 x 1, em casa, com o Hanover 96. ALEGRIA DOMÉSTICA O Bayern foi humilhado pelo Zenit por 4 x 0 na segunda partida da semifinal da Copa da Uefa, na quinta-feira, estragando o sonho de conquistar três títulos na última temporada de Ottmar Hitzfeld no comando do time, antes da chegada de Juergen Klinsmann. A humilhante derrota não conseguiu ofuscar o que chegou próximo de ser uma temporada nacional perfeita para um time inspirado pela arte do meio-campista Franck Ribery e pela eficiência brutal de Luca Toni na frente. O Bayern, que ficou fora da Liga dos Campeões na última temporada, começou sua campanha com uma vitória por 3 x 0 sobre o Hansa Rostock e não perdeu a liderança do campeonato durante toda a competição. O time perdeu apenas duas vezes no Alemão até agora, e o atacante italiano Toni é o artilheiro do campeonato com 21 gols em 29 partidas, nesta que é sua temporada de estréia na Alemanha. Ribery, o craque francês que veio do Olympique de Marselha por 30 milhões de euros, tem sido um prazer de assistir, enquanto Oliver Kahn provou em sua última temporada no clube, aos 38 anos de idade, que ainda é um dos melhores goleiros do mundo.