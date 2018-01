Bayern de Munique contrata Zé Roberto O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que contratou o meia brasileiro Zé Roberto, do Bayer Leverkusen. De acordo com o comunicado oficial distribuído pela diretoria do clube de Munique, o contrato de Zé Roberto terá duração até 30 de junho de 2005. No sábado, as diretorias dos clubes vão se reunir para discutir a forma de pagamento da indenização a que o Leverkusen teria direito, informa ainda o comunicado.