Bayern de Munique derrota Werder Bremen e lidera Alemão

O Bayern de Munique surpreendeu o Werder Bremen neste sábado, fora de casa, e alcançou a liderança provisória do Campeonato Alemão. Os visitantes saíram atrás no placar, mas reagiram e venceram por 3 a 2. O time de Munique ainda contou com um tropeço do Schalke, que ficou perto de chegar à ponta.

Com sua sexta vitória consecutiva, o Bayern soma agora 39 pontos, um a mais que o Bayer Leverkusen. A equipe de Leverkusen enfrenta o Hoffenheim, no domingo, fora de casa, e pode retomar a ponta. O Schalke, que podia chegar aos 40, tem 38 pontos e segue na disputa pela liderança. O time

Já o Werder Bremen perdeu a chance de se aproximar dos líderes da tabela. A equipe estacionou nos 28 pontos e ficou longe dos 33 do Borussia Dortmund, já dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

O jogo deste sábado começou movimentado, com uma bola na trave de Robben logo aos 2 minutos. Os anfitriões responderam na sequência e abriram o placar aos 10. Hunt trocou passes pela esquerda e bateu alto da entrada da área, sem chance para o goleiro.

O gol não abateu o Bayern. Aos 25, Muller bateu na saída de Wiese e deixou tudo igual. Os visitantes embalavam em campo, enquanto o Werder caía de produção. Dez minutos depois, Olic mandou para o fundo das redes e virou o marcador.

O Bayern manteve o ritmo no segundo tempo e criou boas chances para ampliar o placar. O Werder se defendeu bem e arrancou o empate com o português Hugo Almeida, aos 30. No entanto, a torcida mal pôde comemorar. Três minutos depois, Robben cobrou falta do lado direito e decretou a vitória dos visitantes. A partida ainda marcou o retorno de Frank Ribéry, que estava lesionado. Ele entrou somente na etapa final.

Ainda neste sábado, o Schalke perdeu grande chance de liderar o campeonato. Jogando fora de casa, o time abriu 2 a 0 no placar, com gols de Sanchez e do brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi. Mas cedeu o empate ao Bochum nos minutos finais. Hashemian descontou aos 37, e Sestak igualou nos acréscimos.

O lanterna Hertha Berlin chegou ao seu quarto empate na competição ao ficar no 0 a 0 com Monchengladbach, diante de sua torcida. O último colocado soma agora 10 pontos, três a menos que o penúltimo, o Nurenberg, que empatou com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1. O Mainz derrotou o Hannover por 1 a 0, em casa.