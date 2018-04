Bayern de Munique diz que Ribéry vale 100 milhões de euros

Uli Hoeness, representante do Bayern de Munique, coloca o meia francês Franck Ribéry na categoria de Diego Maradona e, embora insista em que o clube nunca pensou em vendê-lo, avalia o jogador em 100 milhões de euros (cerca R$ 260 milhões).

"Na lateral esquerda, sempre será um grande jogador. Para ser um 'grande' tem que jogar no centro, como fizeram Maradona, Pelé, Johan Cruyff e Zinedine Zidane. Franck pode ficar nessa categoria e superaria inclusive Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo", afirma Hoeness, em entrevista à revista Sport Bild.

O representante do clube alemão insiste em que o Bayern não quer se desfazer do jogador, mas diz que, internamente, definiram que o preço para negociar uma transferência era de 100 milhões de euros.

"Se o Real (Madrid) tivesse colocado esse número sobre a mesa, teríamos tido um sério problema", afirma. Para a sorte de todos, diz, não aconteceu essa oferta, nem por parte do Real Madrid nem de outro clube.

As dúvidas sobre a permanência de Ribéry durou semanas e ameaçou gerar um conflito interno, por causa das críticas de Franz Beckenbauer ao jogador, a quem atribuía falta de compromisso com o clube alemão, por supostamente estar com a cabeça na equipe espanhola.

Após várias trocas de declarações, o próprio Ribéry esclareceu há alguns dias que nunca quis ir ao Real Madrid e que pretendia ficar no Bayern.