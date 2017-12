Bayern de Munique empresta jovem Gaudino a time suíço por 1 ano e meio

Gianluca é filho de Maurizio Gaudino, ex-jogador da seleção alemã, e na temporada passada fez 10 jogos com a camisa do Bayern, sendo oito pelo Alemão, quando ainda tinha 18 anos de idade. Nesta temporada, entretanto, só jogou pelo time B do Bayern, que disputa as divisões inferiores.

Sem precisar contratar, o Bayern de Munique está apenas enxugando o elenco nesta janela de transferências. Já liberou Jan Kirchhoff para o Sunderland, e Sinan Kurt, que segue na Alemanha, no Hertha Berlin. Ambos foram vendidos.