Bayern de Munique encara time da terceira divisão nas quartas da Copa da Alemanha

Depois de eliminar adversários de peso nas fases anteriores - RB Leipzig (segunda fase) e Borussia Dortmund (quartas de final) - o sorteio deste domingo foi generoso com o Bayern de Munique, que terá pela frente o modesto Paderborn, da terceira divisão nacional, nas quartas de finais da Copa da Alemanha.

Dentre os oito times que permanecem no torneio, o Paderborn, que deixou pelo caminho St. Pauli, Bochum e Ingolstadt até chegar às quartas de final, é o único que não disputa a Bundesliga (primeira divisão). Disparado na liderança do Campeonato Alemão com 11 pontos à frente do segundo colocado e em busca do seu 19.º título da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique enfrentará o rival na casa do adversário, a Benteler Arena.

O sorteio colocou como adversários também Eintracht Frankfurt x Mainz, Schalke 04 x Wolfsburg e Bayer Leverkusen x Werder Bremen. Os duelos serão realizados nos dias 6 e 7 de fevereiro e a final do torneio, que não tem mais o atual campeão Borussia Dortmund no páreo, será disputada no estádio Olímpico de Berlim, no dia 19 de maio.