Bayern de Munique enfrenta Aberdeen pela Copa da Uefa

A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos da fase mata-mata da Copa da Uefa. O destaque fica para o Bayern de Munique, que medirá forças contra o Aberdeen, da Escócia. Se passar deste duelo, o clube alemão enfrentará nas oitavas-de-final o ganhador do confronto entre Anderlecht/BEL e Bordeaux/FRA. As partidas de ida serão disputadas nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2008, enquanto os jogos de volta acontecem no dia 21 fevereiro. Já na fase oitavas-de-final, os jogos de ida acontecem no dia 6 de março, enquanto a volta está prevista para acontecer entre 12 e 13 de março. Jogos eliminatórios da Copa da Uefa: 1 - Aberdeen (ESC) x Bayern de Munique (ALE) 2 - AEK (GRE) x Getafe (ESP) 3 - Bolton (ING) x Atlético de Madrid (ESP) 4 - Zenit (RUS) x Villarreal (ESP) 5 - Galatasaray (TUR) x Bayer Leverkusen (ALE) 6 - Anderlecht (BEL) x Girondins Bordeaux (FRA) 7 - Brann (NOR) x Everton (ING) 8 - Zurique (SUI) x Hamburgo (ALE) 9 - Rangers (ESC) x Panathinaikos (GRE) 10 - PSV Eindhoven (HOL) x Helsingborgs (SUE) 11 - Slavia Praga (CHE) x Tottenham Hotspur (ING) 12 - Rosenborg (NOR) x Fiorentina (ITA) 13 - Sporting Lisboa (POR) x Basiléia (SUI) 14 - Werder Bremen (ALE) x Braga (POR) 15 - Benfica (POR) x Nuremberg (ALE) 16 - Olympique de Marselha (FRA) x Spartak Moscou (RUS) Confronto das oitavas-de-final: Vencedor 6 x Vencedor 1 Vencedor 9 x Vencedor 14 Vencedor 3 x Vencedor 13 Vencedor 5 x Vencedor 8 Vencedor 2 x Vencedor 15 Vencedor 12 x Vencedor 7 Vencedor 11 x Vencedor 10 Vencedor 16 x Vencedor 4