Bayern de Munique estuda reformulação após eliminação O Bayern de Munique está diante de uma das maiores crises de sua história. Após a derrota por 2 a 0 para o Stuttgart, no último sábado, a equipe comandada por Ottmar Hitzfeld ficou cinco pontos atrás dos rivais e da zona de classificação para a Copa dos Campeões, a quatro rodadas do fim do Campeonato Alemão. Com esta colocação, o time bávaro ficaria de fora da maior competição de clubes do mundo na temporada 2007/08, o que não ocorre há dez anos. Tudo isso, além da eliminação em casa para o Milan pela atual Liga dos Campeões, levou Hitzfeld a convocar uma coletiva no domingo pela manhã para revelar que mudanças drásticas vêm por aí. ?Seis, sete novos jogadores virão, talvez até oito. Isto é metade de uma equipe. Também haverá uma dispensa drástica?, revelou Hitzfeld à revista alemã Kicker. Já confirmados para a próxima temporada estão Jose Ernesto Sosa, Hamit Altintop e Jan Schlaudraff, revelação da seleção alemão sub-20. Para o presidente de honra do clube e maior ídolo do futebol alemão Franz Beckenbauer, isto é muito pouco. Em sua coluna semanal no maior jornal da Alemanha, o Bild, Beckenbauer defendeu um grande corte na equipe. A mesma opinião de Hitzfeld. ?Se alcançássemos as semifinais na Copa dos Campeões, todas as fraquezas seriam encobertas?, bradou o treinador. ?Nós não correspondemos às expectativas?, refletiu Hitzfeld, que ainda afirmou que os jogadores eram "simpáticos demais". Até agora, a diretoria do clube bávaro não revelou quais serão as dispensas. A cúpula da equipe reuniu-se com a diretoria nesta segunda em Munique, na Sabener Strasse, a sede do clube, para definir as diretrizes e buscar a saída da crise. O que se sabe é que Mehmet Scholl, que encerra sua carreira, Hasan Salihamidzic, que deve acertar com a Juventus Turin, e Ali Karimi devem deixar o clube. ?Deste modo, as próximas quatro semanas são extremamente importantes para mim e para cada jogador?, reforçou Hitzfeld. Não há confirmação de nenhum nome, mas Hitzfeld já disse em várias oportunidades que não gosta do futebol do atacante peruano Pizarro. O brasileiro Lúcio parece estar garantido pela sua presença dentro de campo e por ser admirado pela torcida de Munique. Apesar das turbulências e da possibilidade de ficar de fora da Liga dos Campeões da próxima temporada, o treinador acredita na recuperação. ?O Bayern foi a mas bem-sucedida equipe da Alemanha no passado e será também, seguramente, a mais bem-sucedida nos próximos anos.?