Bayern de Munique exalta vitória que 'beirou perfeição'

MUNIQUE - Jogadores e comissão técnica do Bayern de Munique não pouparam adjetivos para classificar a goleada de 4 a 0 sobre o poderoso Barcelona nesta terça-feira. "Incrível", "fantástico" e jogo "que beirou a perfeição" foram algumas das expressões ouvidas nas entrevistas do time alemão. O resultado, considerado surpreendente, praticamente assegurou a classificação dos alemães para a grande final da Liga dos Campeões.

"Nosso time é fantástico. Nunca tive uma noite como essa na minha vida e olha que já estou por aí há algum tempo", declarou o diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, de 57 anos. "Ganhar por 4 a 0 do melhor time do mundo é um sonho", exaltou.

Para o capitão Philipp Lahm, a elogiada atuação do Bayern esteve perto da "perfeição". "Claro que percebo o que aconteceu. Temos potencial para derrotar qualquer adversário. Todos sabem que o Barcelona é vulnerável pelo ar. A nossa exibição defensiva beirou a perfeição e foi decisiva neste triunfo", avaliou.

Arjen Robben, autor de um dos gols da partida, se mostrou incrédulo quanto ao placar. "É incrível, ainda não consigo acreditar. O Barcelona dominou a Europa nos últimos cinco anos. Temos de estar muito orgulhosos do trabalho que fizemos esta noite. Sempre acreditei que poderíamos fazer um bom resultado".

A goleada foi atribuída em parte ao grande preparo físico demonstrado pelo Bayern durante os 90 minutos do duelo. Na avaliação de Ribéry, a disposição da equipe foi o segredo da vitória. "Sabíamos que para conseguir um resultado destes tínhamos de correr muito. Além disso, sabíamos que tínhamos que avançar para marcar. Estamos muito felizes".

O resultado só não empolgou o técnico Jupp Heynckes. Ele preferiu manter a cautela antes do jogo da volta, na próxima quarta, no Camp Nou. "Estamos naturalmente satisfeitos pelo resultado, mas sabemos que ainda falta noventa minutos antes de chegar à final. Na Espanha, temos que jogar con a mesma disciplina de hoje", analisou.