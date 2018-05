Bayern de Munique faz quatro na etapa final e goleia o Werder Bremen

MUNIQUE - Campeão antecipadamente do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique está com o seu foco voltado para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, mas nem por isso deixou de vencer na 32ª rodada. Neste sábado, o time goleou o Werder Bremen por 5 a 2, em casa, na Allianz Arena, com grande atuação no segundo tempo, liderada pelo atacante peruano Claudio Pizarro.

Na próxima terça-feira, o Bayern vai receber o Real Madrid, após perder o primeiro duelo por 1 a 0, em confronto que definirá um dos finalistas da Liga dos Campeões. Por isso, o técnico Pep Guardiola não utilizou a força máxima neste sábado, mas mesmo assim venceu. O jogo teve um minuto de silêncio em homenagem a Tito Vilanova, que foi assistente de Guardiola no Barcelona, e os atletas do Bayern atuaram com uma tarja preta na camisa. Além disso, houve um minuto de silêncio antes do duelo.

Apesar da goleada, o Werder Bremen foi ao intervalo da partida em vantagem. O time visitante abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo com Gebre Selassie. Ribery ainda empatou o duelo aos 19 minutos, mas Hunt, aos 35, fez 2 a 1 para o Werder Bremen.

Tudo, no entanto, mudou na etapa final, quando o Bayern virou o placar para 5 a 2. Os quatro gols do time no segundo tempo foram marcados por Pizarro, aos sete e aos 11, Schweinsteiger, aos 15, e Robben, aos 29 minutos. Assim, o Bayern chegou aos 84 pontos na sua espetacular campanha no Campeonato Alemão. Já o Werder Bremen segue com 36, na 14ª colocação.

Com gols de Perisic, o Wolfsburg empatou por 2 a 2 com o Freiburg, em casa. Assim, chegou aos 54 pontos, na quinta colocação. Também neste sábado, o Mainz bateu o Nuremberg por 2 a 0 e subiu para a sexta colocação, com 50 pontos. Além disso, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt ficaram no 0 a 0 e o Hertha Berlin bateu o Eintracht Braunschweig por 2 a 0.