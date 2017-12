Bayern de Munique faz três na estréia A temporada da Bundesliga (Campeonato Alemão) começou, nesta sexta-feira, com o Bayern de Munique demonstrando ser grande candidato ao bicampeonato. Atuando no novo Allianz Arena, não teve problemas para bater o Borussia Moenchengladbach por 3 a 0, gols de Hargreaves e Roy Makaay (2). Após bela passagem pelo Bayern, o atacante brasileiro Élber - agora no Moenchengladbach - havia feito promessa ousada. Se marcasse gol contra o ex-clube, tiraria a roupa no estádio. Não conseguiu nos 20 minutos em que esteve em campo. Neste sábado tem Colônia x Mainz; Hamburgo x Nuremberg; Hannover x Hertha Berlim; Duisburg x Stuttgart; Wolfsburg x Borussia Dortmund e Werder Bremen x Arminia Bielefeld. No domingo, dois jogos: Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen e Schalke 04 x Kaiserslautern.