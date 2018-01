Bayern de Munique ganha a 14.ª seguida O Bayern de Munique venceu o Hannover 96 por 1 a 0 neste sábado, gol de Martin Demichelis aos dez minutos do primeiro tempo, e chegou à 14.ª vitória seguida na Bundesliga, a divisão principal do futebol alemão. Com esta marca (são cinco vitórias desta temporada e mais nove da anterior), o atual campeão estabelece o novo recorde da competição, superando a marca de 13 vitórias consecutivas que havia atingido em 1981 - igualado na rodada anterior. Outros jogos - Se o Bayern lidera a competição com 15 pontos, a vantagem sobre o segundo colocado é de apenas dois pontos: o Werder Bremen, que soma 13, após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 2. O Hamburgo é o terceiro colocado, com 11, e empatou com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1. Quem está feliz é o treinador italiano Giovanni Trapattoni, que venceu a primeira no comando do Stuttgart, por 2 a 1, sobre o Mainz 05. A rodada será completada neste domingo com dois jogos: Duisburg x Bayer Leverkusen e Schalke04 x Hertha Berlim. Os resultados deste sábado foram: Colônia 2 x 1 Borussia Monchengladbach; Hamburgo 1 x 1 Eintracht Frankfurt; Wolfsburg 1 x 1 Nuremberg; Werder Bremen 3 x 2 Borussia Dortmund; Bayern de Munique 1 x 0 Hannover 96; Mainz 05 1 x 2 Stuttgart; e Arminia Bielefeld 0 x 0 Kaiserslautern.