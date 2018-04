Bayern de Munique ganha do Mönchengladbach na volta do Alemão

MÖNCHENGLADBACH - O Bayern de Munique começou 2014 da mesma forma que passou praticamente todo o ano passado: vencendo. Nesta sexta-feira, na retomada do Campeonato Alemão depois da pausa para o período mais rigoroso do inverno, a equipe campeã do mundo visitou o Borussia Mönchengladbach e, mesma desfalcada de Ribèry, venceu por 2 a 0.

Ainda invicto na competição (15 vitórias e dois empates), o Bayern lidera o Alemão com folga. Chegou aos 47 pontos depois da vitória desta sexta-feira, abrindo 10 de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, o segundo colocado. O Mönchengladbach, que estava invicto em casa na temporada, ocupa o terceiro lugar, com 33, podendo ser ultrapassado pelo xará de Dortmund.

A partida marcou o retorno de Robben, que estava afastado desde o comecinho de dezembro, com uma lesão no joelho. O holandês entrou no segundo tempo e participou dos últimos 10 minutos da partida.

Naquele momento, o placar já estava 2 a 0. Götze foi quem fez o primeiro, aos 7 minutos, completando o cruzamento rasteiro de Müller, seu companheiro de ataque. O segundo saiu aos 8 do segundo tempo, com Müller, de pênalti.