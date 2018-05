Bayern de Munique goleia a Juventus e avança às oitavas

Precisando da vitória para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique fez o improvável nesta terça-feira. Depois de sair perdendo para a Juventus por 1 a 0, em Turim, na Itália, a equipe alemã conseguiu a virada por 4 a 1, com direito a gol de goleiro, e garantiu a segunda colocação do Grupo A.

A goleada deixou o Bayern de Munique com dez pontos, dois a mais do que a Juventus, que agora disputará a Liga Europa. Já garantido na primeira colocação, o Bordeaux venceu o Maccabi Haifa por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 16 pontos, enquanto o time israelense se despede da Liga dos Campeões sem nenhum ponto somado. O brasileiro Jussiê marcou o único gol da partida.

Precisando apenas do empate para garantir a classificação, a Juventus iniciou a partida recuada, mas chegou ao primeiro gol aos 19 minutos com o francês David Trezeguet. O Bayern de Munique aumentou a pressão e chegou ao empate apenas dez minutos depois: após Olic sofrer pênalti, o goleiro Butt bateu e marcou para os alemães.

A pressão dos visitantes seguiu nos minutos finais da etapa inicial, mas o gol da virada só veio aos seis do segundo tempo, quando Olic aproveitou rebote dentro da área e tocou para as redes. Pouco eficientes, os brasileiros Diego e Felipe Mello foram substituídos na Juventus, o que não mudou o panorama da partida.

Mesmo precisando do empate, os donos da casa seguiam acuados e sofreram dois gols nos minutos finais, primeiro com Mário Gomez aos 38 minutos e depois com Tymoschuk já nos acréscimos.

Real e Milan avançam às oitavas na Liga dos Campeões

CSKA Moscou ganha na Turquia e avança às oitavas

Atlético de Madrid perde outra, mas entra na Liga Europa