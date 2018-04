Bayern de Munique goleia Barcelona por 4 x 0 na Liga dos Campeões

Um gol de cabeça de Thomas Mueller as 25 minutos, após passe também de cabeça do zagueiro brasileiro Dante, deu vantagem ao time que conquistou o título alemão recentemente.

No começo do segundo tempo, Mario Gomez fez o segundo ao empurrar para as redes dentro da pequena área sob suspeita de impedimento.

Arjen Robben marcou o terceiro gol em bela jogada individual pela direita aos 28 minutos e Mueller fechou o placar em noite dramática para o Barça, que teve Lionel Messi, voltando de uma lesão muscular, apagado.

Com o resultado, o Bayern se vinga de uma derrota pelo mesmo marcador nas quartas de final de quatro anos atrás.

(Por Brian Homewood)