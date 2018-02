Bayern de Munique goleia e avança na Copa da Uefa

Sem dar chance para a zebra, o Bayern de Munique goleou o Aris por 6 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu classificação na Copa da Uefa. O time alemão chegou à última rodada correndo risco de ser eliminado, mas a boa vitória em casa o deixou na primeira colocação do Grupo F. O destaque da goleada do Bayern sobre o time grego foi o atacante italiano Luca Toni, que marcou quatro gols - Lell e Lahm fizeram os outros. Assim, a equipe de Munique chegou aos 8 pontos, garantindo presença na fase eliminatória do torneio, que começa em fevereiro. Também nesta quarta-feira, o português Braga derrotou o sérvio Estrela Vermelha, por 2 a 0, e ficou com o segundo lugar do Grupo F. Já o inglês Bolton, mesmo sem jogar nesta rodada, garantiu sua classificação com a terceira posição dessa chave. No Grupo E, os três classificados já estavam garantidos antes dessa rodada: Bayer Leverkusen, Zurich e Spartak Moscou. E nos jogos do dia, o Bayer goleou o Zurich por 5 a 0 e o Spartak perdeu para o Toulouse por 2 a 1. Já no Grupo G, a rodada definiu as classificações do Getafe, do Tottenham e do Anderlecht. Nos jogos desta quarta-feira, o Getafe derrotou o Anderlecht por 2 a 1 e, apenas para cumprir tabela, o Aalborg ganhou do Hapoel Tel Aviv por 3 a 1. E no Grupo H, a última vaga ficou com o Galatasaray, que empatou por 0 a 0 com Austria Vienna. Os outros classificados eram Bordeaux, que venceu o Panionios por 3 a 2 também nesta quarta-feira, e o Helsingborg. Os últimos classificados da Copa da Uefa serão definidos nesta quinta-feira, quando acontecem oito jogos: Alkmaar x Everton, Larissa x Nuremberg, Aberdeen x Copenhagen, Atlético de Madrid x Panathinaikos, AEK x Villarreal, Fiorentina x Mlada Boleslav, Hamburgo x Basel e Rennes x Dynamo Zagreb.