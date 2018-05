Bayern de Munique goleia e chega à vice-liderança

O Bayern de Munique goleou o Bochum por 5 a 1, neste sábado, fora de casa, e entrou na briga pela liderança do Campeonato Alemão. A vitória consolidou a recuperação dos visitantes, após seguidos vacilos no início da competição.

O Bayern chegou aos 30 pontos, dois a menos que o líder Bayer Leverkusen, e ocupa provisoriamente a vice-liderança. No entanto, Werder Bremen e Schalke, que se enfrentam ainda neste sábado, podem alcançar os 31 pontos e assumir a segunda colocação da tabela. Já o Bochum é o 15.º, com 13, perto da zona da degola.

Mesmo jogando fora de casa, o Bayern dominou a partida, principalmente nos primeiros minutos, e construiu o placar antes do intervalo. Mário Gómez abriu o placar aos 23, enquanto Mavraj marcou contra as próprias redes dez minutos depois. Aos 43, foi a vez de Olic anotar o terceiro.

No segundo tempo, os visitantes mantiveram o ritmo e não deram chance aos anfitriões. Olic marcou seu segundo gol, logo aos 5 minutos, e Pranjic definiu o marcador aos 11 minutos.

Em Nuremberg, o Hamburgo, do brasileiro Zé Roberto, não tomou conhecimento do time da casa e aplicou 4 a 0. Elia, duas vezes, Jansen e Torun foram os autores dos gols. Com a vitória, o Hamburgo subiu uma posição, da quinta para a quarta colocação, agora com 28 pontos. O Nuremberg ocupa a vice-lanterna, com apenas 12.

Já o Hoffenfeim empatou com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1, diante de sua torcida, e pode se afastar das primeiras colocações da tabela. O time anfitrião se manteve em sexto lugar, agora com 25 pontos, mas pode perder até três posições no decorrer da rodada.

Jogando em casa, o Borussia Monchengladbach bateu o Hannover por 5 a 3, enquanto Freiburg e Colonia não passaram do empate sem gols.